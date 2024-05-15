М'ясо вийде неймовірно м'яким. Обов'язково втільте у життя цей рецепт.
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Маринад для шашлику з ківі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте і дрібно наріжте.
- З'єднайте шматочки свинини й ківі, спеції, посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Цибулю почистьте і наріжте кільцями шириною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 сантиметр.
- Нанижіть на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин. Готовий шашлик одразу ж подавайте до столу.