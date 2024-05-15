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Маринад для шашлику з ківі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 2 цибулини;

– 2 ківі;

– 2 томати;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

М'ясо помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте і дрібно наріжте. З'єднайте шматочки свинини й ківі, спеції, посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин. Цибулю почистьте і наріжте кільцями шириною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 сантиметр. Нанижіть на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин. Готовий шашлик одразу ж подавайте до столу.

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