М'ясо вийде неймовірно м'яким. Обов'язково втільте у життя цей рецепт.

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Маринад для шашлику з ківі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте і дрібно наріжте.
  2. З'єднайте шматочки свинини й ківі, спеції, посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Цибулю почистьте і наріжте кільцями шириною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 сантиметр.
  4. Нанижіть на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин. Готовий шашлик одразу ж подавайте до столу.