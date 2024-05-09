Лучший маринад для шашлыка: готовим по рецепту победителя "МастерШеф"
9 мая 2024, 12:04Читати новину українською
Источник:pava_vb
Весна — пора барбекю. Если хотите замариновать шашлык действительно вкусно, воспользуйтесь этим рецептом.
Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский поделился своим проверенным рецептом. С ним барбекю точно получится.
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Маринад для шашлыка
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 3 килограмма свиного ошейка;
– 600 граммов лука;
– 3 веточки розмарина;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 миллилитров газированной воды;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец черный по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте свинину кусками, как на шашлык. Лук почистьте и нарежьте полукольцами.
- В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада.
- Добавьте свинину, лук и перемешайте.
- Маринуйте минимум 2 часа, каждые 30 минут перемешивая. Если оставить на ночь, то перемешивать не надо.