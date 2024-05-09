Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський поділився своїм перевіреним рецептом. З ним барбекю точно вийде.
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Маринад для шашлику
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Наріжте свинину шматками, як на шашлик. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Додайте свинину, цибулю та перемішайте.
- Маринуйте мінімум 2 години, кожні 30 хвилин перемішуючи. Якщо залишити на ніч, то перемішувати не треба.