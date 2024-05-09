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Маринад для шашлику

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Наріжте свинину шматками, як на шашлик. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями.
  2. У великій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
  3. Додайте свинину, цибулю та перемішайте.
  4. Маринуйте мінімум 2 години, кожні 30 хвилин перемішуючи. Якщо залишити на ніч, то перемішувати не треба.