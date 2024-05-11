Просто тает во рту: рецепт идеального шашлыка по-грузински
11 мая 2024, 10:37Читати новину українською
Источник:"РадиоТрек"
Если планируете поехать на природу, воспользуйтесь этим рецептом шашлыка. Мясо получится сочным и очень нежным.
Вам нужны только специи и соль. Главное для шашлыка – брать свежее мясо.
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Как приготовить шашлык по-грузински
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм баранины;
– соль, измельченный черный перец по вкусу;
– любимый соус по вкусу.
Приготовление:
- Промойте мясо, обсушите бумажными салфетками.
- Нарежьте небольшими кусочками величиной 3 – 5 сантиметров, зачистьте от пленок, удалите сухожилия и обрежьте излишки жира.
- Мясо плотно настромите на шампуры и поместите над углями.
- Во время приготовления посыпайте будущий шашлык специями и регулярно переворачивайте, давая каждой стороне хорошо поджариться. В среднем процесс занимает 15 – 30 минут, но стоит следить за внешним видом мяса.
- К готовому шашлыку добавьте любимый соус и подавайте.