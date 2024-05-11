Просто тает во рту: рецепт идеального шашлыка по-грузински

11 мая 2024, 10:37
Читати новину українською

Источник:

"РадиоТрек"

Если планируете поехать на природу, воспользуйтесь этим рецептом шашлыка. Мясо получится сочным и очень нежным.

Вам нужны только специи и соль. Главное для шашлыка – брать свежее мясо.

Стоит попробовать Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Как приготовить шашлык по-грузински

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм баранины;
– соль, измельченный черный перец по вкусу;
– любимый соус по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте мясо, обсушите бумажными салфетками.
  2. Нарежьте небольшими кусочками величиной 3 – 5 сантиметров, зачистьте от пленок, удалите сухожилия и обрежьте излишки жира.
  3. Мясо плотно настромите на шампуры и поместите над углями.
  4. Во время приготовления посыпайте будущий шашлык специями и регулярно переворачивайте, давая каждой стороне хорошо поджариться. В среднем процесс занимает 15 – 30 минут, но стоит следить за внешним видом мяса.
  5. К готовому шашлыку добавьте любимый соус и подавайте.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.
Автор: Ольга Котів