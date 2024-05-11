Вам потрібні лише спеції та сіль. Головне для шашлику – брати свіже м'ясо.

Варто спробувати Секретний інгредієнт, який змінить все: як смачно замаринувати шашлик

Як приготувати шашлик по-грузинськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Промийте м'ясо, обсушіть паперовими серветками.
  2. Наріжте невеликими шматочками величиною 3 – 5 сантиметрів, зачистьте від плівок, видаліть сухожилля та обріжте надлишки жиру.
  3. М'ясо щільно настроміть на шампури та помістіть над вугіллям.
  4. Під час приготування посипайте майбутній шашлик спеціями та регулярно перевертайте, даючи кожній стороні добре підсмажитися. В середньому процес займає 15 – 30 хвилин, але варто стежити за зовнішнім виглядом м'яса.
  5. До готового шашлику додайте улюблений соус і подавайте.