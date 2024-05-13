Такого нежного вы еще не ели: рецепт лучшего маринада для шашлыка с секретным ингредиентом
13 мая 2024, 12:55Читати новину українською
Источник:Smachno
Если планируете устроить барбекю, воспользуйтесь этим рецептом. Шашлык получится мягким и нежным.
Секретным ингредиентом этого маринада является майонез. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Рецепт шашлыка с майонезом
- Время: 4 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма свиного ошейка;
– 200 миллилитров майонеза;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 1 луковица;
– специи по вкусу.
Приготовление:
- Сначала мясо хорошо промойте и обсушите.
- Затем нарежьте его кубиками по 4 – 5 сантиметров. Залейте майонезом, посыпьте солью, перцем и добавьте кольца лука.
- Оставьте шашлык мариноваться минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь.
- Нанижите свинину на шампуры и жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.