Секретним інгредієнтом цього маринаду є майонез. Спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Рецепт шашлику з майонезом

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячого ошийка;

– 200 мілілітрів майонезу;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 1 цибулина;

– спеції до смаку.

Приготування:

Спочатку м'ясо гарно промийте та обсушіть. Потім наріжте його кубиками по 4 – 5 сантиметрів. Залийте майонезом, посипте сіллю, перцем і додайте кільця цибулі. Залиште шашлик маринуватися мінімум на 4 години, а ще краще – на ніч. Нанижіть свинину на шампури та смажте на вуглях до готовності, періодично перевертаючи.

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