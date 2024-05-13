Секретним інгредієнтом цього маринаду є майонез. Спробуйте втілити в життя цей рецепт.

Буде смачно Просто тане в роті: рецепт ідеального шашлику по-грузинськи

Рецепт шашлику з майонезом

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Спочатку м'ясо гарно промийте та обсушіть.
  2. Потім наріжте його кубиками по 4 – 5 сантиметрів. Залийте майонезом, посипте сіллю, перцем і додайте кільця цибулі.
  3. Залиште шашлик маринуватися мінімум на 4 години, а ще краще – на ніч.
  4. Нанижіть свинину на шампури та смажте на вуглях до готовності, періодично перевертаючи.