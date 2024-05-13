Секретним інгредієнтом цього маринаду є майонез. Спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Рецепт шашлику з майонезом
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Спочатку м'ясо гарно промийте та обсушіть.
- Потім наріжте його кубиками по 4 – 5 сантиметрів. Залийте майонезом, посипте сіллю, перцем і додайте кільця цибулі.
- Залиште шашлик маринуватися мінімум на 4 години, а ще краще – на ніч.
- Нанижіть свинину на шампури та смажте на вуглях до готовності, періодично перевертаючи.