Шаурма от Эктора: готовим с курочкой
16 февраля 2023, 14:05Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Шаурма – один из самых популярных видов стритфуда. Но не обязательно ехать в заведение, чтобы его отведать. Эктор Хименес-Браво научит, как приготовить ее дома.
Рецепт того самого сочного шаурмы от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, которую вы сможете приготовить собственноручно дома.
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Кстати, с точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!
Рецепт шаурмы от Эктора
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– 200 граммов куриного бедра;
– 1 лаваш;
– копченая молотая паприка;
– кумин;
– чеснок;
– фенхель;
– зира;
– 300 граммов греческого йогурта;
– 5 граммов укропа;
– 15 граммов соленых огурцов;
– масло;
– 30 граммов томата;
– 15 граммов лука;
– 30 – 50 граммов салата айсберг.
Приготовление:
- Смешиваем специи в ступе (кумин, фенхель и зрение) и растираем. Добавляем мелко нарезанные огурцы и укроп. Перемешиваем с половиной греческого йогурта.
- Для маринования курицы смешиваем остальные специи, заправляем маслом и йогуртом. Маринуем курицу и обжариваем на разогретой сковороде до готовности. Нарезаем курицу кусочками.
- Выкладываем лаваш, смещаем соусом, добавляем нарезанную курицу, ломтики томата, айсберг и закручиваем все.
- Обжариваем шаурму на разогретой сковороде до румяной корочки.
Приятного аппетита!