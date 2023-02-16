Шаурма от Эктора: готовим с курочкой

16 февраля 2023, 14:05
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Эктор Хименес-Браво

Шаурма – один из самых популярных видов стритфуда. Но не обязательно ехать в заведение, чтобы его отведать. Эктор Хименес-Браво научит, как приготовить ее дома.

Рецепт того самого сочного шаурмы от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, которую вы сможете приготовить собственноручно дома.

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Кстати, с точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!

Рецепт шаурмы от Эктора

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного бедра;
– 1 лаваш;
– копченая молотая паприка;
– кумин;
– чеснок;
– фенхель;
– зира;
– 300 граммов греческого йогурта;
– 5 граммов укропа;
– 15 граммов соленых огурцов;
– масло;
– 30 граммов томата;
– 15 граммов лука;
– 30 – 50 граммов салата айсберг.

Приготовление:

  • Смешиваем специи в ступе (кумин, фенхель и зрение) и растираем. Добавляем мелко нарезанные огурцы и укроп. Перемешиваем с половиной греческого йогурта.
  • Для маринования курицы смешиваем остальные специи, заправляем маслом и йогуртом. Маринуем курицу и обжариваем на разогретой сковороде до готовности. Нарезаем курицу кусочками.
  • Выкладываем лаваш, смещаем соусом, добавляем нарезанную курицу, ломтики томата, айсберг и закручиваем все.
  • Обжариваем шаурму на разогретой сковороде до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак