Шаурма от Эктора: готовим с курочкой

Шаурма – один из самых популярных видов стритфуда. Но не обязательно ехать в заведение, чтобы его отведать. Эктор Хименес-Браво научит, как приготовить ее дома.

Рецепт того самого сочного шаурмы от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, которую вы сможете приготовить собственноручно дома.

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Кстати, с точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!

Рецепт шаурмы от Эктора

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

– 200 граммов куриного бедра;– 1 лаваш;– копченая молотая паприка;– кумин;– чеснок;– фенхель;– зира;– 300 граммов греческого йогурта;– 5 граммов укропа;– 15 граммов соленых огурцов;– масло;– 30 граммов томата;– 15 граммов лука;– 30 – 50 граммов салата айсберг.

Приготовление:

Смешиваем специи в ступе (кумин, фенхель и зрение) и растираем. Добавляем мелко нарезанные огурцы и укроп. Перемешиваем с половиной греческого йогурта.

Для маринования курицы смешиваем остальные специи, заправляем маслом и йогуртом. Маринуем курицу и обжариваем на разогретой сковороде до готовности. Нарезаем курицу кусочками.

Выкладываем лаваш, смещаем соусом, добавляем нарезанную курицу, ломтики томата, айсберг и закручиваем все.

Обжариваем шаурму на разогретой сковороде до румяной корочки.

Приятного аппетита!