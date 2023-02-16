Рецепт тієї самої соковитої шаурми від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, яку ви зможете приготувати власноруч вдома.

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До речі, з точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!

Рецепт шаурми від Ектора

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Змішуємо спеції у ступі (кумин, фенхель та зіру) та розтираємо. Додаємо дрібно нарізані огірки та кріп. Перемішуємо з половиною грецького йогурту.
  • Для маринування курки змішуємо решту спецій, заправляємо олією та йогуртом. Маринуємо курку та обсмажуємо на розігрітій сковорідці до готовності. Нарізаємо курку шматочками.
  • Викладаємо лаваш, зміщуємо соусом, додаємо нарізану курку, скибки томату, айсберг та закручуємо все.
  • Обсмажуємо шаурму на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.

Смачного!