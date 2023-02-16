Рецепт того самого сочного шаурмы от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, которую вы сможете приготовить собственноручно дома.

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Кстати, с точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!

Рецепт шаурмы от Эктора

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Смешиваем специи в ступе (кумин, фенхель и зрение) и растираем. Добавляем мелко нарезанные огурцы и укроп. Перемешиваем с половиной греческого йогурта.
  • Для маринования курицы смешиваем остальные специи, заправляем маслом и йогуртом. Маринуем курицу и обжариваем на разогретой сковороде до готовности. Нарезаем курицу кусочками.
  • Выкладываем лаваш, смещаем соусом, добавляем нарезанную курицу, ломтики томата, айсберг и закручиваем все.
  • Обжариваем шаурму на разогретой сковороде до румяной корочки.

Приятного аппетита!