Рецепт того самого сочного шаурмы от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, которую вы сможете приготовить собственноручно дома.

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Кстати, с точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!

Рецепт шаурмы от Эктора

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного бедра;

– 1 лаваш;

– копченая молотая паприка;

– кумин;

– чеснок;

– фенхель;

– зира;

– 300 граммов греческого йогурта;

– 5 граммов укропа;

– 15 граммов соленых огурцов;

– масло;

– 30 граммов томата;

– 15 граммов лука;

– 30 – 50 граммов салата айсберг.

Приготовление:

Смешиваем специи в ступе (кумин, фенхель и зрение) и растираем. Добавляем мелко нарезанные огурцы и укроп. Перемешиваем с половиной греческого йогурта.

Для маринования курицы смешиваем остальные специи, заправляем маслом и йогуртом. Маринуем курицу и обжариваем на разогретой сковороде до готовности. Нарезаем курицу кусочками.

Выкладываем лаваш, смещаем соусом, добавляем нарезанную курицу, ломтики томата, айсберг и закручиваем все.

Обжариваем шаурму на разогретой сковороде до румяной корочки.

Приятного аппетита!