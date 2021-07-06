Известный шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Евгений Грибеник подготовил для читателей подборку фильмов о кулинарии.

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Интересные и увлекательные фильмы, понравятся каждому. Среди них легендарные комедийные и драматические фильмы с известными актерами.

Кроме того, Евгений Грибеник поинтересовался, какие любимые фильмы его поклонников. Читатели назвали фильмы, среди которых – "Джули и Джулия" (2009), создан на основе мемуаров Джули Повелл, в котором главную роль исполнила Мерил Стрип. Также читателям нравится анимационный фильм "Рататуй" (2017) от студии Pixar, документальный фильм "Дзиро мечты о суши" (2011), в котором показана история 85-летнего мастера суши Джиро Оно, владельца трехзвездочного ресторана "Мишлен" в Токио.

Пять фильмов о кулинарии от Евгения Грибеника

Шеф Адам Джонс (Burnt, 2015)

Кадр из фильма "Шеф Адам Джонс"

Главную роль исполнил знаменитый актер – Брэдли Купер.

Вкус жизни (No Reservations, 2007)

Кадр из фильма "Вкус жизни"

Главные роли в картине исполнили – Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.

Повар (Mr. Church, 2016)

Кадр из фильма "Повар"

Американская драма с Эдди Мерфи в главной роли.

Повар на колесах (Chef, 2014)

Кадр из фильма "Повар на колесах"

Комедия от режиссера, актера и сценариста Джона Фавро.

Шоколад (2000)

Кадр из фильма "Шоколад"

Легендарный фильм создан по одноименному роману английской писательницы Джоан Харрис. Главные роли исполняют известные актеры – Жюльет Бинош и Джонни Депп.