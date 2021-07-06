Відомий шеф-кухар та переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник підготував для читачів добірку фільмів про кулінарію.

Читайте також Які спеції найкраще підходять для різних частин курочки

Цікаві та захопливі кінострічки, сподобаються кожному. Серед них легендарні комедійні та драматичні фільми з відомими акторами.

Крім того, Євген Грибеник поцікавився, які улюблені стрічки його шанувальників. Читачі назвали фільми, серед яких – "Джулі та Джулія" (2009), створено на основі мемуарів Джулі Повелл, де головну роль виконала Меріл Стріп. Також читачам до вподоби анімаційна стрічка "Рататуй" (2017) від студії Pixar, документальна стрічка "Дзіро мрії про суші" (2011) у якій йдеться про 85-річного майстра суші Джиро Оно, власника тризіркового ресторану "Мішлен" у Токіо.

П'ять фільмів про кулінарію від Євгена Грибеника

Шеф Адам Джонс (Burnt, 2015)

Кадр з фільму "Шеф Адам Джонс"

Головну роль виконав знаменитий актор – Бредлі Купер.

Смак життя (No Reservations, 2007)

Кадр з фільму "Смак життя"

Головні ролі у стрічці виконали – Кетрін Зета-Джонс та Аарон Екгарт.

Кухар (Mr. Church, 2016)

Кадр з фільму "Кухар"

Американська драма з Едді Мерфі у головній ролі.

Кухар на колесах (Chef, 2014)

Кадр з фільму "Кухар на колесах"

Комедія від режисера, актора та сценариста Джона Фавро.

Шоколад (2000)

Кадр з фільму "Шоколад"

Легендарна стрічка створена за однойменним романом англійської письменниці Джоан Гарріс. Головні ролі виконують відомі актори – Жюльєт Бінош та Джонні Депп.