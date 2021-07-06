Шеф-повар Евгений Грибеник назвал любимые фильмы о кулинарии
Источник:инстаграм Евгения Грибеника
Талантливый шеф-повар Евгений Грибеник поделился с поклонниками подборкой фильмов о кулинарии. Подробности – читайте в материале.
Известный шеф-повар и победитель 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Евгений Грибеник подготовил для читателей подборку фильмов о кулинарии.
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Интересные и увлекательные фильмы, понравятся каждому. Среди них легендарные комедийные и драматические фильмы с известными актерами.
Кроме того, Евгений Грибеник поинтересовался, какие любимые фильмы его поклонников. Читатели назвали фильмы, среди которых – "Джули и Джулия" (2009), создан на основе мемуаров Джули Повелл, в котором главную роль исполнила Мерил Стрип. Также читателям нравится анимационный фильм "Рататуй" (2017) от студии Pixar, документальный фильм "Дзиро мечты о суши" (2011), в котором показана история 85-летнего мастера суши Джиро Оно, владельца трехзвездочного ресторана "Мишлен" в Токио.
Пять фильмов о кулинарии от Евгения Грибеника
Шеф Адам Джонс (Burnt, 2015)
Кадр из фильма "Шеф Адам Джонс"
Главную роль исполнил знаменитый актер – Брэдли Купер.
Вкус жизни (No Reservations, 2007)
Кадр из фильма "Вкус жизни"
Главные роли в картине исполнили – Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.
Повар (Mr. Church, 2016)
Кадр из фильма "Повар"
Американская драма с Эдди Мерфи в главной роли.
Повар на колесах (Chef, 2014)
Кадр из фильма "Повар на колесах"
Комедия от режиссера, актера и сценариста Джона Фавро.
Шоколад (2000)
Кадр из фильма "Шоколад"
Легендарный фильм создан по одноименному роману английской писательницы Джоан Харрис. Главные роли исполняют известные актеры – Жюльет Бинош и Джонни Депп.