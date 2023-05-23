Вы удивлены, что борщ может быть не только красным, а зеленым? Да, это летний вариант любимого украинцами блюда. Он отлично подходит как горячим, так и холодным.
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Его основным ингредиентом является щавель, но можно совмещать блюдо и с молодой крапивой. Обязательно попробуйте такой вариант древнего украинского блюда.
Рецепт щавелевого борща
- Время: 1,5 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.
- Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.
- Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.
- Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.
- В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре. Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.
- Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.
Приятного аппетита!