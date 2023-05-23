Ви здивовані, що борщ може бути не тільки червоним, а зеленим? Так, це літній варіант улюбленої українцями страви. Він чудово смакує як гарячим, так і холодним.
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Його основним інгредієнтом є щавель, але можна поєднувати страву і з молодою кропивою. Обов'язково спробуйте такий варіант давньої української страви.
Рецепт щавлевого борщу
- Час: 1,5 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для бульйону 2 курячих стегна миємо, кладемо у каструлю, додаємо одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і ¼ кореня селери, нарізаного довільними шматочками. Також додаємо 3 – 4 горошини духмяного перцю та 2 – 3 лаврових листки, заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Вибираємо овочі з готового бульйону.
- Іншу цибулину дрібно нарізаємо кубиками і підсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю соняшникової олії до м'якості. Додаємо другу половину моркви, натерту на крупній тертці, підсмажуємо все разом ще 5 хвилин.
- Картоплю нарізаємо довільними шматочками і додаємо в бульйон. Варимо 15 хвилин.
- Окремо відварюємо яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання. Очищуємо від шкарлупи.
- Наприкінці додаємо порізану зелень: половину пучка щавлю та кропиви. Іншу частину щавлю і петрушку заливаємо 150 грамами води і перебиваємо блендером до стану пюре. Проціджуємо через сито і додаємо в борщ, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь.
- Подаємо до столу зі сметаною та половинками відварених яєць.
Смачного!