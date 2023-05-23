Щавельный борщ – давнее блюдо с украинской душой

Летом особенно актуален зеленый борщ со щавелем, отварным яйцом. А что если добавить в блюдо еще украинскую крапиву? Будет очень вкусно!

Вы удивлены, что борщ может быть не только красным, а зеленым? Да, это летний вариант любимого украинцами блюда. Он отлично подходит как горячим, так и холодным.

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Его основным ингредиентом является щавель, но можно совмещать блюдо и с молодой крапивой. Обязательно попробуйте такой вариант древнего украинского блюда.

Рецепт щавелевого борща

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 куриных бедра;

– 3 литра воды;

– 2 репчатых лука;

– 1 морковь;

– ¼ корня сельдерея;

– 2-3 лавровых листа;

– 3 – 4 горошин душистого перца;

– 3 – 4 картофелины;

– 1 пучок щавеля;

– 1 пучок крапивы;

– 3 – 4 яйца;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 10 веточек петрушки.

Приготовление:

Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.

Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.

Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.

Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.

В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре. Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.

Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.

Приятного аппетита!

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