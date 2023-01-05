Щедрая кутья по-украински: рецепт Николая Люлька

Каждый год на Святый ужин украинцы готовят щедрую кутью: с маком, изюмом, курагой или черносливом.

Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом щедрой кутьи по-украински. Этот рецепт мы можем назвать особенным, ведь кулинар добавил в блюдо розмарин, сушку и два вида изюма.

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По желанию можно не добавлять компот и мед, но так вкуснее.

Рецепт щедрой кутьи

200 г пшеницы или перловки;– пол чайной ложки соли;– 200 граммов сушки;– 1,5 литра воды;– 1 веточка розмарина;– половинка лимона;– 100 граммов светлых изюма;– 100 граммов темных изюминок;– 100 граммов кураги или чернослива;– мед;– цедра лимона.

Приготовление:

Пшеницу тщательно промываем водой и варим с солью 40-45 минут до готовности.

Промываем сушку, заливаем водой, варим 30 минут. В конце добавляем лимон и розмарин и даем настояться.

Орехи измельчаем занозой или блендером, если он не жареный, то поджариваем его.

Мак заливаем крутым кипятком на 1 – 2 часа, перебиваем блендером вместе с сахаром.

Все ингредиенты, которые у вас остались, замешиваем в одной миске и даем настояться 2 часа в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!