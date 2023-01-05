Щедрая кутья по-украински: рецепт Николая Люлька
5 января 2023, 16:59Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Каждый год на Святый ужин украинцы готовят щедрую кутью: с маком, изюмом, курагой или черносливом.
Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом щедрой кутьи по-украински. Этот рецепт мы можем назвать особенным, ведь кулинар добавил в блюдо розмарин, сушку и два вида изюма.
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По желанию можно не добавлять компот и мед, но так вкуснее.
Рецепт щедрой кутьиИнгредиенты:
200 г пшеницы или перловки;
– пол чайной ложки соли;
– 200 граммов сушки;
– 1,5 литра воды;
– 1 веточка розмарина;
– половинка лимона;
– 100 граммов светлых изюма;
– 100 граммов темных изюминок;
– 100 граммов кураги или чернослива;
– мед;
– цедра лимона.
Приготовление:
- Пшеницу тщательно промываем водой и варим с солью 40-45 минут до готовности.
- Промываем сушку, заливаем водой, варим 30 минут. В конце добавляем лимон и розмарин и даем настояться.
- Орехи измельчаем занозой или блендером, если он не жареный, то поджариваем его.
- Мак заливаем крутым кипятком на 1 – 2 часа, перебиваем блендером вместе с сахаром.
- Все ингредиенты, которые у вас остались, замешиваем в одной миске и даем настояться 2 часа в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!