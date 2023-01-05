Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом щедрої куті по-українськи. Цей рецепт ми можемо назвати особливим, адже кулінар додав до страви розмарин, сушку та два види родзинок.

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За бажанням можна не додавати узвар та мед, але так смачніше.

Рецепт щедрої куті

Приготування:

  • Пшеницю ретельно промиваємо водою та варимо з сіллю 40 – 45 хвилин до готовності.
  • Промиваємо сушку, заливаємо водою, варимо 30 хвилин. Наприкінці додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись.
  • Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером, якщо він не смажений, то підсмажуємо його.
  • Мак заливаємо окропом на 1 – 2 години, перебиваємо блендером разом з цукром.
  • Всі інгредієнти, які у вас залишилися замішуємо в одній мисці і даємо настоятись 2 години в холодильнику.

Смачного!