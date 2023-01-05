Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом щедрой кутьи по-украински. Этот рецепт мы можем назвать особенным, ведь кулинар добавил в блюдо розмарин, сушку и два вида изюма.

Читайте также Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу

По желанию можно не добавлять компот и мед, но так вкуснее.

Рецепт щедрой кутьи

Ингредиенты:

200 г пшеницы или перловки;

– пол чайной ложки соли;

– 200 граммов сушки;

– 1,5 литра воды;

– 1 веточка розмарина;

– половинка лимона;

– 100 граммов светлых изюма;

– 100 граммов темных изюминок;

– 100 граммов кураги или чернослива;

– мед;

– цедра лимона.

Приготовление:

Пшеницу тщательно промываем водой и варим с солью 40-45 минут до готовности.

Промываем сушку, заливаем водой, варим 30 минут. В конце добавляем лимон и розмарин и даем настояться.

Орехи измельчаем занозой или блендером, если он не жареный, то поджариваем его.

Мак заливаем крутым кипятком на 1 – 2 часа, перебиваем блендером вместе с сахаром.

Все ингредиенты, которые у вас остались, замешиваем в одной миске и даем настояться 2 часа в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!