Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом щедрой кутьи по-украински. Этот рецепт мы можем назвать особенным, ведь кулинар добавил в блюдо розмарин, сушку и два вида изюма.
Читайте также Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу
По желанию можно не добавлять компот и мед, но так вкуснее.
Рецепт щедрой кутьи
Приготовление:
- Пшеницу тщательно промываем водой и варим с солью 40-45 минут до готовности.
- Промываем сушку, заливаем водой, варим 30 минут. В конце добавляем лимон и розмарин и даем настояться.
- Орехи измельчаем занозой или блендером, если он не жареный, то поджариваем его.
- Мак заливаем крутым кипятком на 1 – 2 часа, перебиваем блендером вместе с сахаром.
- Все ингредиенты, которые у вас остались, замешиваем в одной миске и даем настояться 2 часа в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!