Главная особенность "щедрой" кутьи – приготовление на молоке, иногда с добавлением сливок. Благодаря этому она получается особенно нежной, а вкус сладких приложений ощущается глубже.

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Рецепт "щедрой" кутьи на молоке

Время: 40 минут + время на вымачивание пшеницы

Порций: 6

"Щедрая" кутья – обязательное блюдо на Старый Новый год / Фото Cookery

Ингредиенты:

400 грамм пшеницы;

750 миллилитров молока;

50 грамм меда;

50 грамм мака;

200 грамм сухофруктов.

Приготовление:

Пшеницу заливаем холодной водой и оставляем на 3 – 4 часа. Когда зерно впитает воду, заливаем его молоком и варим до готовности. В конце добавляем в кашу мед, мак и сухофрукты. Приложения и их количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

Приятного аппетита!