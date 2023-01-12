Главная особенность "щедрой" кутьи – приготовление на молоке, иногда с добавлением сливок. Благодаря этому она получается особенно нежной, а вкус сладких приложений ощущается глубже.
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Рецепт "щедрой" кутьи на молоке
Время: 40 минут + время на вымачивание пшеницы
Порций: 6
"Щедрая" кутья – обязательное блюдо на Старый Новый год / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 400 грамм пшеницы;
- 750 миллилитров молока;
- 50 грамм меда;
- 50 грамм мака;
- 200 грамм сухофруктов.
Приготовление:
- Пшеницу заливаем холодной водой и оставляем на 3 – 4 часа.
- Когда зерно впитает воду, заливаем его молоком и варим до готовности.
- В конце добавляем в кашу мед, мак и сухофрукты. Приложения и их количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями.
Приятного аппетита!