Головна особливість "щедрої" куті – приготування на молоці, інколи із додаванням вершків. Завдяки цьому вона виходить особливо ніжною, а смак солодких додатків відчувається більш глибоко.
Читайте також Карамельна насолода, що тане у роті: рецепт торта, від якого не відмовиться ніхто
Рецепт "щедрої" куті на молоці
Час: 40 хвилин + час на вимочування пшениці
Порцій: 6
"Щедра" кутя – обов'язкова страва на Старий Новий рік / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 400 грамів пшениці;
- 750 мілілітрів молока;
- 50 грамів меду;
- 50 грамів маку;
- 200 грамів сухофруктів.
Приготування:
- Пшеницю заливаємо холодною водою та залишаємо на 3 – 4 години.
- Коли зерно вбере в себе воду, заливаємо його молоком та варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо до каші мед, мак та сухофрукти. Додатки та їхню кількість можна регулювати відповідно до власних вподобань.
Смачного!