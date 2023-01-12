Главное блюдо на Старый Новый год: готовим идеальную "щедрую" кутью

12 января 2023, 18:12
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Источник:

Cookery

Кутья – обязательный гость стола во время зимних праздников. На Старый Новый год принято готовить "щедрую" кутью, для которой существует много особых рецептов.

Главная особенность "щедрой" кутьи – приготовление на молоке, иногда с добавлением сливок. Благодаря этому она получается особенно нежной, а вкус сладких приложений ощущается глубже.

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Рецепт "щедрой" кутьи на молоке

Время: 40 минут + время на вымачивание пшеницы

Порций: 6

"Щедрая" кутья – обязательное блюдо на Старый Новый год / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 400 грамм пшеницы;
  • 750 миллилитров молока;
  • 50 грамм меда;
  • 50 грамм мака;
  • 200 грамм сухофруктов.

Приготовление:

  1. Пшеницу заливаем холодной водой и оставляем на 3 – 4 часа.
  2. Когда зерно впитает воду, заливаем его молоком и варим до готовности.
  3. В конце добавляем в кашу мед, мак и сухофрукты. Приложения и их количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська