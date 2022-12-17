Вкус горячего шоколада всегда ассоциируется с неторопливостью и размышлениями. Похожий эффект имеет и вино, тогда почему бы не попытаться сочетать эти замечательные вкусы и не насладиться радостями обоих напитков одновременно?

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Рецепт шоколада с вином

Время: 30 минут

Порций: 6

Шоколад и вино – особое сочетание / Фото haps

Ингредиенты:

400 грамм коричневого сахара;

200 грамм какао;

2 палочки корицы;

4 звездочки аниса;

8 цветочков гвоздики;

500 грамм горького шоколада;

2 мандаринки;

веточка розмарина (по возможности);

бутылка красного сухого вина.

Приготовление: