Вкус горячего шоколада всегда ассоциируется с неторопливостью и размышлениями. Похожий эффект имеет и вино, тогда почему бы не попытаться сочетать эти замечательные вкусы и не насладиться радостями обоих напитков одновременно?
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Рецепт шоколада с вином
Время: 30 минут
Порций: 6
Шоколад и вино – особое сочетание / Фото haps
Ингредиенты:
- 400 грамм коричневого сахара;
- 200 грамм какао;
- 2 палочки корицы;
- 4 звездочки аниса;
- 8 цветочков гвоздики;
- 500 грамм горького шоколада;
- 2 мандаринки;
- веточка розмарина (по возможности);
- бутылка красного сухого вина.
Приготовление:
- Какао и сахар размешиваем в стакане воды.
- Добавляем специи и еще полтора стакана воды, нагреваем и смешиваем с измельченным шоколадом.
- Добавляем разрезанные пополам мандарины (нечищеные) и розмарин. Оставляем на 10 минут.
- Вливаем вино и подогреваем напиток. Перед подачей процеживаем.