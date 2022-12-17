Вкус горячего шоколада всегда ассоциируется с неторопливостью и размышлениями. Похожий эффект имеет и вино, тогда почему бы не попытаться сочетать эти замечательные вкусы и не насладиться радостями обоих напитков одновременно?

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Рецепт шоколада с вином

Время: 30 минут

Порций: 6

Шоколад и вино – особое сочетание / Фото haps

Ингредиенты:

  • 400 грамм коричневого сахара;
  • 200 грамм какао;
  • 2 палочки корицы;
  • 4 звездочки аниса;
  • 8 цветочков гвоздики;
  • 500 грамм горького шоколада;
  • 2 мандаринки;
  • веточка розмарина (по возможности);
  • бутылка красного сухого вина.

Приготовление:

  1. Какао и сахар размешиваем в стакане воды.
  2. Добавляем специи и еще полтора стакана воды, нагреваем и смешиваем с измельченным шоколадом.
  3. Добавляем разрезанные пополам мандарины (нечищеные) и розмарин. Оставляем на 10 минут.
  4. Вливаем вино и подогреваем напиток. Перед подачей процеживаем.