Смак гарячого шоколаду завжди асоціюється з неквапливістю та роздумами. Схожий ефект має і вино, тоді б чому не спробувати поєднати ці чудові смаки та не насолодитися радощами обох напоїв одночасно?

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Рецепт шоколаду з вином

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Шоколад та вино – особливе поєднання / Фото haps

Інгредієнти:

400 грамів коричневого цукру;

200 грамів какао;

2 палички кориці;

4 зірочки анісу;

8 квіточок гвоздики;

500 грамів гіркого шоколаду;

2 мандаринки;

гілочка розмарину (по можливості);

пляшка червоного сухого вина.

Приготування: