Этот десерт известен нам с детства. Почему бы не приготовить его к праздничному столу и наслаждаться хорошим вкусом шоколадной колбаски вместе с семьей.
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Рецепт шоколадной колбаски с печеньем
- Время: 15 минут (2 часа в охлаждение)
- Порции: 6
Приготовление:
- Измельчите печенье руками.
- В сотейнике растопите шоколад и сливочное масло.
- Добавьте сахар и какао, перемешайте в однородную массу.
Скриншот с видео
- Растворите кофе в небольшом количестве воды и перемешайте. Влейте жидкость в шоколадную массу и перемешайте.
Скриншот с видео
- Полейте шоколадной смесью печенье, перемешайте и выложите на пергаментный слой.
Скриншот с видео
- Заверните в колбаску и отправьте в холодильник на 2 часа.
Скриншот с видео
- Готовую шоколадную колбаску достаньте из пергамента, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу нарезанными кусочками.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадной колбаски: