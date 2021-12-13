Цей десерт відомий нам ще з дитинства. Чому б не приготувати його до святкового столу та насолоджуватися відмінним смаком шоколадної ковбаски разом з родиною.

Читайте також Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями

Рецепт шоколадної ковбаски з печивом

  • Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
  • Порції: 6


Приготування:

  1. Подрібніть печиво руками.
  1. У сотейнику розтопіть шоколад та вершкове масло.
  1. Додайте цукор та какао, перемішайте все в однорідну масу.


Скріншот з відео

  1. Розчиніть каву у невеликій кількості води та перемішайте. Влийте рідину до шоколадної маси та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Полийте шоколадною сумішшю печиво, перемішайте та викладіть на шар пергаменту.


Скріншот з відео

  1. Загорніть все в ковбаску та відправте в холодильник на 2 години.


Скріншот з відео

  1. Готову шоколадну ковбаску дістаньте з пергаменту, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу нарізаними шматочками.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадної ковбаски: