Цей десерт відомий нам ще з дитинства. Чому б не приготувати його до святкового столу та насолоджуватися відмінним смаком шоколадної ковбаски разом з родиною.
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Рецепт шоколадної ковбаски з печивом
- Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
- Порції: 6
Приготування:
- Подрібніть печиво руками.
- У сотейнику розтопіть шоколад та вершкове масло.
- Додайте цукор та какао, перемішайте все в однорідну масу.
Скріншот з відео
- Розчиніть каву у невеликій кількості води та перемішайте. Влийте рідину до шоколадної маси та перемішайте.
Скріншот з відео
- Полийте шоколадною сумішшю печиво, перемішайте та викладіть на шар пергаменту.
Скріншот з відео
- Загорніть все в ковбаску та відправте в холодильник на 2 години.
Скріншот з відео
- Готову шоколадну ковбаску дістаньте з пергаменту, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу нарізаними шматочками.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадної ковбаски: