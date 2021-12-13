Шоколадная колбаска за 1 минуту: новогодний рецепт с печеньем

13 декабря 2021 , 17:03
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

К Новому году у каждой хозяйки много приготовлений основных блюд, но какой праздник без сладкого десерта? Мы подготовили для вас рецепт быстрой шоколадной колбаски, которая погрузит своим вкусом в детство каждого!

Этот десерт известен нам с детства. Почему бы не приготовить его к праздничному столу и наслаждаться хорошим вкусом шоколадной колбаски вместе с семьей.

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Рецепт шоколадной колбаски с печеньем

  • Время: 15 минут (2 часа в охлаждение)
  • Порции: 6


 

Ингредиенты:
– 250 граммов печенья;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов шоколада;
– 50 граммов сахара;
– 2 столовые ложки какао;
– сахарная пудра;
– 1 столовая ложка растворимого кофе.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье руками.
  1. В сотейнике растопите шоколад и сливочное масло.
  1. Добавьте сахар и какао, перемешайте в однородную массу.


Скриншот с видео

  1. Растворите кофе в небольшом количестве воды и перемешайте. Влейте жидкость в шоколадную массу и перемешайте.

Скриншот с видео

  1. Полейте шоколадной смесью печенье, перемешайте и выложите на пергаментный слой.


Скриншот с видео

  1. Заверните в колбаску и отправьте в холодильник на 2 часа.


Скриншот с видео

  1. Готовую шоколадную колбаску достаньте из пергамента, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу нарезанными кусочками.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадной колбаски:

 

Автор: Богданна Рибак