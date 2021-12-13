Шоколадная колбаска за 1 минуту: новогодний рецепт с печеньем
13 декабря 2021 , 17:03Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
К Новому году у каждой хозяйки много приготовлений основных блюд, но какой праздник без сладкого десерта? Мы подготовили для вас рецепт быстрой шоколадной колбаски, которая погрузит своим вкусом в детство каждого!
Этот десерт известен нам с детства. Почему бы не приготовить его к праздничному столу и наслаждаться хорошим вкусом шоколадной колбаски вместе с семьей.
Читайте также Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками
Рецепт шоколадной колбаски с печеньем
- Время: 15 минут (2 часа в охлаждение)
- Порции: 6
– 250 граммов печенья;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов шоколада;
– 50 граммов сахара;
– 2 столовые ложки какао;
– сахарная пудра;
– 1 столовая ложка растворимого кофе.
Приготовление:
- Измельчите печенье руками.
- В сотейнике растопите шоколад и сливочное масло.
- Добавьте сахар и какао, перемешайте в однородную массу.
Скриншот с видео
- Растворите кофе в небольшом количестве воды и перемешайте. Влейте жидкость в шоколадную массу и перемешайте.
Скриншот с видео
- Полейте шоколадной смесью печенье, перемешайте и выложите на пергаментный слой.
Скриншот с видео
- Заверните в колбаску и отправьте в холодильник на 2 часа.
Скриншот с видео
- Готовую шоколадную колбаску достаньте из пергамента, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу нарезанными кусочками.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадной колбаски: