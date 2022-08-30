Мятное печенье с шоколадом – отличная альтернатива магазинным сладостям. Его можно подать на праздничный детский стол, упаковать в пищевой контейнер и взять с собой в путешествие или дать ребенку в школу.

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Пусть вас не пугает свежая мята в рецепте печенья, именно она придает ему особый вкус, легкую нотку свежести и аромата. А, как известно, комбинация мята шоколад всегда выигрышна в выпечке.

Рецепт шоколадно мятного печенья

Время: 45 – 60 минут

45 – 60 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 20 граммов свежей мяты

– 100 граммов сахара

– 100 граммов мягкого сливочного масла

– 1 куриное яйцо

– 200 граммов муки

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 1 шоколадка 56%.

Приготовление:

Тщательно помойте листики мяты, чтобы не осталось песка или грязи. Перебейте блендер мяту с сахаром, выбейте куриное яйцо, растопленное масло. Снова перебейте все в однородную массу.

Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков и добавьте ее вместе с разрыхлителем в массу. Замесите тесто.

Размельчите шоколад в крошку и перемешайте с тестом. Отправьте его в холодильник на 15-20 минут.

Сформируйте печенье: 1 чайная ложка – 1 печенье. Лучше формировать его из шарика и предварительно смазать руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Немного приплюсните его на противень. По желанию можно добавить на поверхность сформированного печенья еще несколько дополнительных кусочков шоколада.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте шоколадно мятное печенье 15 минут.

Извлеките его из духовки и дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Приятного тебе аппетита!