Мятное печенье с шоколадом – отличная альтернатива магазинным сладостям. Его можно подать на праздничный детский стол, упаковать в пищевой контейнер и взять с собой в путешествие или дать ребенку в школу.
Читайте также Начинаем день правильно: рецепт бананового кофе – вам понравится этот вкус
Пусть вас не пугает свежая мята в рецепте печенья, именно она придает ему особый вкус, легкую нотку свежести и аромата. А, как известно, комбинация мята шоколад всегда выигрышна в выпечке.
Рецепт шоколадно мятного печенья
- Время: 45 – 60 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Тщательно помойте листики мяты, чтобы не осталось песка или грязи. Перебейте блендер мяту с сахаром, выбейте куриное яйцо, растопленное масло. Снова перебейте все в однородную массу.
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков и добавьте ее вместе с разрыхлителем в массу. Замесите тесто.
- Размельчите шоколад в крошку и перемешайте с тестом. Отправьте его в холодильник на 15-20 минут.
- Сформируйте печенье: 1 чайная ложка – 1 печенье. Лучше формировать его из шарика и предварительно смазать руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Немного приплюсните его на противень. По желанию можно добавить на поверхность сформированного печенья еще несколько дополнительных кусочков шоколада.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте шоколадно мятное печенье 15 минут.
- Извлеките его из духовки и дайте полностью остыть при комнатной температуре.
Приятного тебе аппетита!