М'ятне печиво з шоколадом – чудова альтернатива магазинним солодощам. Його можна подати до святкового дитячого столу, запакувати у харчовий контейнер та взяти з собою в подорож або дати дитині в школу.

Читайте також Починаємо день правильно: рецепт бананової кави – вам сподобається цей смак

Нехай вас не лякає свіжа м'ята у рецепті печива, саме вона надає йому особливого смаку, легку нотку свіжості та аромату. А, як відомо, комбінація м'ята-шоколад завжди виграшна у випічці.

Рецепт шоколадно-м'ятного печива

Час: 45 – 60 хвилин

45 – 60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 20 грамів свіжої м‘яти

– 100 грамів цукру

– 100 грамів м’якого вершкового масла

– 1 куряче яйце

– 200 грамів борошна

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 1 шоколадка 56%.

Приготування:

Ретельно помийте листочки м'яти, щоб не залишилося піску чи бруду. Перебийте блендером м'яту з цукром, вибийте куряче яйце, розтоплене масло. Знову перебийте все в однорідну масу.

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте його разом з розпушувачем до маси. Замісіть тісто.

Подрібніть шоколад в крихту та перемішайте з тістом. Відправте його в холодильник на 15 – 20 хвилин.

Сформуйте печиво: 1 чайна ложка – 1 печиво. Краще формувати його з кульки та попередньо змастити руки олією, аби тісто не прилипало. Трішки приплюсніть його на деко. За бажанням, можна додати на поверхню сформованого печива ще кілька додаткових шматочків шоколаду.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте шоколадно-м'ятне печиво 15 хвилин.

Дістаньте його з духовки та дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.

Смачного!