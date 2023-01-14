Шоколадно-творожный пирог – яркая и простая домашняя выпечка, которая отлично подойдет как для воскресного чаепития с родными, так и к праздничному столу.

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Снаружи он напоминает шахматную доску, а смакует как с французской кондитерской. Но между ними есть разница – он доступен по цене, бюджетный и не требующий высоких кулинарных навыков.

Рецепт шоколадно-творожного пирога

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 70 граммов сахара;

– 40 миллилитров масла;

– 50 миллилитров молока;

– 150 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.

Для творожной начинки:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

Яйца сбиваем с сахаром до белой массы. Добавляем масло и молоко, в конце просеянную муку с какао и разрыхлителем. Для теста используем кухонную машину или миксер.

Жаростривкую форму смазываем маслом и выливаем шоколадное тесто.

Все ингредиенты для творожной начинки взбиваем блендером. Если масса густая, добавляем немного молока. Переводим начинку в кондитерский мешок.

Формируем решетку на шоколадном тесте в несколько слоев творога.

Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут. Время выпечки зависит от формы.

Готовый шоколадно-творожный пирог охлаждаем и нарезаем кубиками. Подаем с шариком мороженого, или со сгущенкой.

Пусть вкушает!