Шоколадно-сирний пиріг – яскрава та проста домашня випічка, яка чудово підійде як для недільного чаювання з рідними, так і до святкового столу.
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Ззовні він нагадує шахматну дошку, а смакує наче з французької кондитерської. Але між ними є різниця – він доступний за ціною, бюджетний та не вимагає високих кулінарних навичок.
Рецепт шоколадно-сирного пирога
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до білої маси. Додаємо олію та молоко, вкінці просіяне борошно з какао та розпушувачем. Для тіста використовуємо кухонну машину, або міксер.
- Жаротривку форму змащуємо маслом та виливаємо шоколадне тісто.
- Всі інгредієнти для сирної начинки збиваємо блендером. Якшо маса густа, додаємо трішки молока. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок.
- Формуємо решітку на шоколадному тісті в декілька шарів сиру.
- Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час випікання залежить від форми.
- Готовий шоколадно-сирний пиріг охолоджуємо та нарізаємо кубиками. Подаємо з кулькою морозива, або зі згущеним молоком.
Нехай смакує!