Шоколадно-сирний пиріг – яскрава та проста домашня випічка, яка чудово підійде як для недільного чаювання з рідними, так і до святкового столу.

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Ззовні він нагадує шахматну дошку, а смакує наче з французької кондитерської. Але між ними є різниця – він доступний за ціною, бюджетний та не вимагає високих кулінарних навичок.

Рецепт шоколадно-сирного пирога

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Яйця збиваємо з цукром до білої маси. Додаємо олію та молоко, вкінці просіяне борошно з какао та розпушувачем. Для тіста використовуємо кухонну машину, або міксер.
  • Жаротривку форму змащуємо маслом та виливаємо шоколадне тісто.
  • Всі інгредієнти для сирної начинки збиваємо блендером. Якшо маса густа, додаємо трішки молока. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок.
  • Формуємо решітку на шоколадному тісті в декілька шарів сиру.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час випікання залежить від форми.
  • Готовий шоколадно-сирний пиріг охолоджуємо та нарізаємо кубиками. Подаємо з кулькою морозива, або зі згущеним молоком.

Нехай смакує!