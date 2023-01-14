Любимая домашняя выпечка: шоколадно-творожный пирог

14 января 2023, 12:40
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Cooking by Yuliya

В копилке рецептов всегда нужно иметь быстрый и простой вариант выпечки без лишних затруднений. У нас такой есть и мы им поделимся.

Шоколадно-творожный пирог – яркая и простая домашняя выпечка, которая отлично подойдет как для воскресного чаепития с родными, так и к праздничному столу.

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Снаружи он напоминает шахматную доску, а смакует как с французской кондитерской. Но между ними есть разница – он доступен по цене, бюджетный и не требующий высоких кулинарных навыков.

Рецепт шоколадно-творожного пирога

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 3 куриных яйца;
– 70 граммов сахара;
– 40 миллилитров масла;
– 50 миллилитров молока;
– 150 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.
Для творожной начинки:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

  • Яйца сбиваем с сахаром до белой массы. Добавляем масло и молоко, в конце просеянную муку с какао и разрыхлителем. Для теста используем кухонную машину или миксер.
  • Жаростривкую форму смазываем маслом и выливаем шоколадное тесто.
  • Все ингредиенты для творожной начинки взбиваем блендером. Если масса густая, добавляем немного молока. Переводим начинку в кондитерский мешок.

  • Формируем решетку на шоколадном тесте в несколько слоев творога.
  • Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут. Время выпечки зависит от формы.
  • Готовый шоколадно-творожный пирог охлаждаем и нарезаем кубиками. Подаем с шариком мороженого, или со сгущенкой.

Пусть вкушает!

Автор: Богданна Рибак