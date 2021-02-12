Шоколадно-тыквенный кекс: рецепт Джейми Оливера
Шоколадно-тыквенный кекс – прекрасная идея для вечернего чаепития всей семьей. Побалуйте своих родных вкусным десертом по рецепту Джейми Оливера.
Источник:сайт Джейми Оливера
Джейми Оливер поделился рецептом на своем сайте вкусного, ароматного шоколадно–тыквенного кекса с глазурью, который всем понравится.
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Рецепт шоколадно–тыквенного кекса
- Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте, очистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками, отварите в кастрюле с водой до готовности.
- В миске соедините муку, соду, какао, сахарную пудру, добавьте разрыхлитель, корицу, мускатный орех, перемешайте.
- Растопите шоколад. Тыкву измельчите блендером, добавьте половину пахты, шоколад, ванильный экстракт, перемешайте.
- В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, муку и пахту, соедините все ингредиенты, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, вылейте в форму тесто, отправьте запекаться в течение одного часа. Достаньте из духовки для охлаждения.
Кекс/ Фото pexels.com
Как приготовить глазурь
- Для приготовления глазури помойте, очистите от кожуры мандарин, натрите цедру, выжмите сок.
- Имбирь очистите, натрите на крупной терке.
- В миске смешайте сахарную пудру с имбирем, добавьте мандариновый сок, перемешайте.
- Готовый кекс полейте глазурью, сверху выложите мандариновую цедру. Приятного аппетита!
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