Шоколадно-тыквенный кекс – прекрасная идея для вечернего чаепития всей семьей. Побалуйте своих родных вкусным десертом по рецепту Джейми Оливера.

Джейми Оливер поделился рецептом на своем сайте вкусного, ароматного шоколадно–тыквенного кекса с глазурью, который всем понравится.

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Рецепт шоколадно–тыквенного кекса

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 125 граммов сливочного масла;

– 3 яйца;

– 175 граммов тыквы.

– 300 граммов муки;

– 1 столовая ложка какао;

– разрыхлитель;

– 1/2 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка корицы;

– 100 миллилитров пахты (или сливок 33%);

– 150 граммов молочного шоколада;

– 175 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 175 граммов коричневого сахара;

– мускатный орех.

Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Помойте, очистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками, отварите в кастрюле с водой до готовности. В миске соедините муку, соду, какао, сахарную пудру, добавьте разрыхлитель, корицу, мускатный орех, перемешайте. Растопите шоколад. Тыкву измельчите блендером, добавьте половину пахты, шоколад, ванильный экстракт, перемешайте. В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, муку и пахту, соедините все ингредиенты, перемешайте тесто до однородной консистенции. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, вылейте в форму тесто, отправьте запекаться в течение одного часа. Достаньте из духовки для охлаждения.

Кекс/ Фото pexels.com

Как приготовить глазурь

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– имбирь;

– 1 мандарин;

– 200 граммов сахарной пудры.