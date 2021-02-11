Джейми Оливер поделился с поклонниками рецептом вкусного, ароматного печенья с шоколадной крошкой, которое понравится всем. Запишите себе рецепт.

Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер предлагает приготовить печенье с шоколадной крошкой, которое легко готовится и не требует особых кулинарных навыков. Читайте также Как приготовить печенье с арахисом: простой рецепт от Евгения Клопотенко Рецепт печенья с крошкой Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 125 граммов сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 1/2 экстракта ванили;

– 200 граммов муки;

– 1 щепотка морской соли;

– 100 граммов шоколада (черного, молочного). Для приготовления печенья тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините масло с сахаром, взбейте миксером до однородной консистенции. Отдельно в миске взбейте яйцо, добавьте ванильный экстракт, тщательно перемешайте. Шоколад, измельчите ножом. В миске смешайте муку с солью, добавьте яйцо с ванильным экстрактом, шоколад, перемешайте, замесите тесто. Сформируйте шарики, оставьте на 15 минут в холодильнике. Разогрейте духовку при температуре 170 градусов, выстелите пергаментом, отправьте в духовку выпекаться на 10-12 минут. Готовое печенье выложите на тарелку. Приятного аппетита! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)