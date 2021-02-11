Печенье с шоколадной крошкой: рецепт от Джейми Оливера
Джейми Оливер поделился с поклонниками рецептом вкусного, ароматного печенья с шоколадной крошкой, которое понравится всем. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер предлагает приготовить печенье с шоколадной крошкой, которое легко готовится и не требует особых кулинарных навыков.
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Рецепт печенья с крошкой
- Для приготовления печенья тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините масло с сахаром, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Отдельно в миске взбейте яйцо, добавьте ванильный экстракт, тщательно перемешайте.
- Шоколад, измельчите ножом.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте яйцо с ванильным экстрактом, шоколад, перемешайте, замесите тесто.
- Сформируйте шарики, оставьте на 15 минут в холодильнике.
- Разогрейте духовку при температуре 170 градусов, выстелите пергаментом, отправьте в духовку выпекаться на 10-12 минут.
- Готовое печенье выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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