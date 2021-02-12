Шоколадно-гарбузовий кекс: рецепт Джеймі Олівера
Шоколадно-гарбузовий кекс – чудова ідея для вечірнього чаювання усією родиною. Побалуйте своїх рідних смачним десертом за рецептом Джеймі Олівера.
Джерело:сайт Джеймі Олівера
Джеймі Олівер поділився рецептом на своєму сайті смачного, ароматного шоколадно-гарбузового кексу з глазур'ю, який усім сподобається.
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Рецепт шоколадно-гарбузового кексу
- Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте, почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками, відваріть у каструлі з водою до готовності.
- У мисці з'єднайте борошно, соду, какао, цукрову пудру, додайте розпушувач, корицю, мускатний горіх, перемішайте.
- Розтопіть шоколад. Гарбуз подрібніть блендером, додайте половину маслянки, шоколад, ванільний екстракт перемішайте.
- У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте яйця, борошно і маслянку, з'єднайте усі інгредієнти, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, вилийте у форму тісто, відправте запікатись протягом однієї години. Дістаньте з духовки для охолодження.
Кекс/ Фото pexels.com
Як приготувати глазур
- Для приготування глазурі помийте, почистіть від шкірки мандарин, натріть цедру, вичавіть сік.
- Імбир, почистіть, натріть на грубій тертці.
- У мисці змішайте цукрову пудру з імбиром, додайте мандариновий сік, перемішайте.
- Готовий кекс полийте глазур'ю, зверху викладіть мандаринову цедру. Смачного!
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