Шоколадно-гарбузовий кекс – чудова ідея для вечірнього чаювання усією родиною. Побалуйте своїх рідних смачним десертом за рецептом Джеймі Олівера.

Джеймі Олівер поділився рецептом на своєму сайті смачного, ароматного шоколадно-гарбузового кексу з глазур'ю, який усім сподобається. Читайте також Печиво з шоколадною крихтою: рецепт від Джеймі Олівера Рецепт шоколадно-гарбузового кексу Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 125 грамів вершкового масла;

– 3 яйця;

– 175 грамів гарбуза;

– 300 грамів борошна;

– 1 столова ложка какао;

– розпушувач;

– 1/2 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка кориці;

– 100 мілілітрів маслянки (або вершків 33%);

– 150 грамів молочного шоколаду;

– 175 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 175 грамів коричневого цукру;

– мускатний горіх. Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте, почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками, відваріть у каструлі з водою до готовності. У мисці з'єднайте борошно, соду, какао, цукрову пудру, додайте розпушувач, корицю, мускатний горіх, перемішайте. Розтопіть шоколад. Гарбуз подрібніть блендером, додайте половину маслянки, шоколад, ванільний екстракт перемішайте. У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте яйця, борошно і маслянку, з'єднайте усі інгредієнти, перемішайте тісто до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, вилийте у форму тісто, відправте запікатись протягом однієї години. Дістаньте з духовки для охолодження. Кекс/ Фото pexels.com Як приготувати глазур Інгредієнти⁣⁣⁣:

– імбир;

– 1 мандарин;

– 200 грамів цукрової пудри; Для приготування глазурі помийте, почистіть від шкірки мандарин, натріть цедру, вичавіть сік. Імбир, почистіть, натріть на грубій тертці. У мисці змішайте цукрову пудру з імбиром, додайте мандариновий сік, перемішайте. Готовий кекс полийте глазур'ю, зверху викладіть мандаринову цедру. Смачного!