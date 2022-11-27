Шоколадный чизкейк с вишнями готовится без выпечки. Все, что ему нужно – стабилизироваться в холодильнике в течение нескольких часов.

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Для торта можно использовать замороженную вишню и любимый шоколад. Пусть вкушает!

Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка

  • Время приготовления: 30 минут
  • Время полной готовности: 4 – 5 часов
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Круглую форму диаметром 21 сантиметр застилаем пергаментом, стенки смазываем растительным маслом.
  • ️Соединяем крошку печенья и масло, хорошо перемешиваем, выкладываем в форму. Плотно втрамбовываем лепешку и кладем его в холодильник пока готовится творожная масса.
  • Желатин заливаем холодной водой, оставляем для набухания на 10 минут. Шоколад растапливаем.
  • Сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или водяной бане.
  • Добавляем в сырную массу растопленный желатин, какао, по желанию еще сахарную пудру, взбиваем, выкладываем сверху на корж. Разравниваем массу и охлаждаем 4 – 5 часов или ночь в холодильнике.
  • ️Для вишневой начинки соединяем все ингредиенты, доводим на огне до загустения, охлаждаем и выкладываем сверху на лепешку.
  • Снимаем форму с торта и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!