Шоколадний чизкейк з вишнями готується без випікання. Все, що йому потрібно – стабілізуватися в холодильнику протягом кількох годин.

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Для торта можна використати заморожену вишню та улюблений шоколад. Нехай смакує!

Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка

  • Час приготування: 30 хвилин
  • Час повної готовності: 4 – 5 годин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Круглу форму діаметром 21 сантиметр застилаємо пергаментом, стінки змазуємо олією.
  • ️З'єднуємо крихту печива і масло, добре перемішуємо, викладаємо в форму. Щільно втрамбовуємо корж і кладемо його в холодильник доки готується сирна маса.
  • ️Желатин заливаємо холодною водою, залишаємо для набухання на 10 хвилин. ️Шоколад розтоплюємо.
  • ️Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані.
  • ️Додаємо до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру, збиваємо, викладаємо зверху на корж. Розрівнюємо масу і охолоджуємо 4 – 5 годин чи ніч в холодильнику.
  • ️Для вишневої начинки з'єднуємо всі інгредієнти, доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо і викладаємо зверху на корж.
  • Знімаємо форму з торта та подаємо до столу.

Смачного!