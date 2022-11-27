Шоколадний чизкейк з вишнями готується без випікання. Все, що йому потрібно – стабілізуватися в холодильнику протягом кількох годин.
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Для торта можна використати заморожену вишню та улюблений шоколад. Нехай смакує!
Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка
- Час приготування: 30 хвилин
- Час повної готовності: 4 – 5 годин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Круглу форму діаметром 21 сантиметр застилаємо пергаментом, стінки змазуємо олією.
- ️З'єднуємо крихту печива і масло, добре перемішуємо, викладаємо в форму. Щільно втрамбовуємо корж і кладемо його в холодильник доки готується сирна маса.
- ️Желатин заливаємо холодною водою, залишаємо для набухання на 10 хвилин. ️Шоколад розтоплюємо.
- ️Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані.
- ️Додаємо до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру, збиваємо, викладаємо зверху на корж. Розрівнюємо масу і охолоджуємо 4 – 5 годин чи ніч в холодильнику.
- ️Для вишневої начинки з'єднуємо всі інгредієнти, доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо і викладаємо зверху на корж.
- Знімаємо форму з торта та подаємо до столу.
Смачного!