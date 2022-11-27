Шоколадно-вишневый чизкейк без выпечки

Выходными особенно хочется чего-нибудь сладкого, но не всегда есть время на приготовление. Для этого чизкейку вам не нужно часами стоять на кухне.

Шоколадный чизкейк с вишнями готовится без выпечки. Все, что ему нужно – стабилизироваться в холодильнике в течение нескольких часов.

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Для торта можно использовать замороженную вишню и любимый шоколад. Пусть вкушает!

Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка

Время приготовления: 30 минут

30 минут Время полной готовности: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 6 – 8

– 250 граммов печенья;– 125 граммов сливочного масла;– 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды;– 100 граммов шоколада;– 600 граммов сыра;– 250 миллилитров сливок жирностью от 15%;– 4 – 5 столовых ложек сахарной пудры;– 1 столовая ложка какао.– 300 граммов вишен;– 100 миллилитров воды;– 100 граммов сахара;– 20 граммов крахмала.

Приготовление:

Круглую форму диаметром 21 сантиметр застилаем пергаментом, стенки смазываем растительным маслом.

️Соединяем крошку печенья и масло, хорошо перемешиваем, выкладываем в форму. Плотно втрамбовываем лепешку и кладем его в холодильник пока готовится творожная масса.

Желатин заливаем холодной водой, оставляем для набухания на 10 минут. Шоколад растапливаем.

Сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или водяной бане.

Добавляем в сырную массу растопленный желатин, какао, по желанию еще сахарную пудру, взбиваем, выкладываем сверху на корж. Разравниваем массу и охлаждаем 4 – 5 часов или ночь в холодильнике.

️Для вишневой начинки соединяем все ингредиенты, доводим на огне до загустения, охлаждаем и выкладываем сверху на лепешку.

Снимаем форму с торта и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!