Шоколадно-вишневый чизкейк без выпечки
27 ноября 2022 , 13:26Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Выходными особенно хочется чего-нибудь сладкого, но не всегда есть время на приготовление. Для этого чизкейку вам не нужно часами стоять на кухне.
Шоколадный чизкейк с вишнями готовится без выпечки. Все, что ему нужно – стабилизироваться в холодильнике в течение нескольких часов.
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Для торта можно использовать замороженную вишню и любимый шоколад. Пусть вкушает!
Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка
- Время приготовления: 30 минут
- Время полной готовности: 4 – 5 часов
- Порции: 6 – 8
– 250 граммов печенья;
– 125 граммов сливочного масла;
– 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 100 граммов шоколада;
– 600 граммов сыра;
– 250 миллилитров сливок жирностью от 15%;
– 4 – 5 столовых ложек сахарной пудры;
– 1 столовая ложка какао.
Для вишневого слоя:
– 300 граммов вишен;
– 100 миллилитров воды;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов крахмала.
Приготовление:
- Круглую форму диаметром 21 сантиметр застилаем пергаментом, стенки смазываем растительным маслом.
- ️Соединяем крошку печенья и масло, хорошо перемешиваем, выкладываем в форму. Плотно втрамбовываем лепешку и кладем его в холодильник пока готовится творожная масса.
- Желатин заливаем холодной водой, оставляем для набухания на 10 минут. Шоколад растапливаем.
- Сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или водяной бане.
- Добавляем в сырную массу растопленный желатин, какао, по желанию еще сахарную пудру, взбиваем, выкладываем сверху на корж. Разравниваем массу и охлаждаем 4 – 5 часов или ночь в холодильнике.
- ️Для вишневой начинки соединяем все ингредиенты, доводим на огне до загустения, охлаждаем и выкладываем сверху на лепешку.
- Снимаем форму с торта и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!