Шоколадное наслаждение на каждый день: классический рецепт брауни с грецкими орехами

26 ноября 2021 , 13:19
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Источник:

Новый канал

С наступлением холодов так и хочется чего-то сладенького, а еще лучше шоколадного. Мы предлагаем вам приготовить известный десерт – шоколадный брауни с грецкими орехами.

Чтобы научить вас готовить настоящий шоколадный брауни с грецкими орехами, участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Яна Беденко поделилась рецептом выпечки, по которому сама готовит для родных и друзей.

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Брауни – классический американский десерт, который популярен еще с 1896 года и не только в США. Шоколадный десерт с грецкими орехами быстрый и простой в приготовлении, а на вкус нереальный!

Рецепт шоколадного брауни

  • Время: 25 минут
  • Порции: 8


Шоколадный брауни / Фото Unsplash

Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 150 граммов черного шоколада;
– 180 граммов сливочного масла;
– 4 штуки сырых куриных яиц;
– 100 граммов муки;
– 100 граммов грецких орехов;
– мороженое для подачи десерта.

Приготовление:

  1. Просушите грецкий орех на сухой сковородке в течение 5 минут. Охладите их и нарежьте ножом на мелкие кусочки.
  2. На водяной бане растопите шоколад и сливочное масло. Чуточку охладите массу.
  3. В отдельной посуде смешайте яйца и сахар вилкой, но не взбивайте массу.
  4. При постоянном помешивании смешайте яичную массу с шоколадной.
  5. Добавьте муку и перемешайте тесто до однородного состояния.
  6. Высыпьте в шоколадное тесто орехи и слегка перемешайте.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте брауни в квадратной форме в течение 12 – 18 минут.
Важно не передержать десерт, чтобы внутри он остался влажным, а не сухим.
  1. Готовый брауни немного охладите, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак