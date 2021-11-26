Шоколадное наслаждение на каждый день: классический рецепт брауни с грецкими орехами
26 ноября 2021 , 13:19Читати новину українською
Источник:Новый канал
С наступлением холодов так и хочется чего-то сладенького, а еще лучше шоколадного. Мы предлагаем вам приготовить известный десерт – шоколадный брауни с грецкими орехами.
Чтобы научить вас готовить настоящий шоколадный брауни с грецкими орехами, участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Яна Беденко поделилась рецептом выпечки, по которому сама готовит для родных и друзей.
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Брауни – классический американский десерт, который популярен еще с 1896 года и не только в США. Шоколадный десерт с грецкими орехами быстрый и простой в приготовлении, а на вкус нереальный!
Рецепт шоколадного брауни
- Время: 25 минут
- Порции: 8
Шоколадный брауни / Фото Unsplash
– 200 граммов сахара;
– 150 граммов черного шоколада;
– 180 граммов сливочного масла;
– 4 штуки сырых куриных яиц;
– 100 граммов муки;
– 100 граммов грецких орехов;
– мороженое для подачи десерта.
Приготовление:
- Просушите грецкий орех на сухой сковородке в течение 5 минут. Охладите их и нарежьте ножом на мелкие кусочки.
- На водяной бане растопите шоколад и сливочное масло. Чуточку охладите массу.
- В отдельной посуде смешайте яйца и сахар вилкой, но не взбивайте массу.
- При постоянном помешивании смешайте яичную массу с шоколадной.
- Добавьте муку и перемешайте тесто до однородного состояния.
- Высыпьте в шоколадное тесто орехи и слегка перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте брауни в квадратной форме в течение 12 – 18 минут.
- Готовый брауни немного охладите, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу с шариком мороженого. Приятного аппетита!