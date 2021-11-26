Чтобы научить вас готовить настоящий шоколадный брауни с грецкими орехами, участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Яна Беденко поделилась рецептом выпечки, по которому сама готовит для родных и друзей.

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Брауни – классический американский десерт, который популярен еще с 1896 года и не только в США. Шоколадный десерт с грецкими орехами быстрый и простой в приготовлении, а на вкус нереальный!

Рецепт шоколадного брауни

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 8



Шоколадный брауни / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 150 граммов черного шоколада;

– 180 граммов сливочного масла;

– 4 штуки сырых куриных яиц;

– 100 граммов муки;

– 100 граммов грецких орехов;

– мороженое для подачи десерта.

Приготовление:

Просушите грецкий орех на сухой сковородке в течение 5 минут. Охладите их и нарежьте ножом на мелкие кусочки. На водяной бане растопите шоколад и сливочное масло. Чуточку охладите массу. В отдельной посуде смешайте яйца и сахар вилкой, но не взбивайте массу. При постоянном помешивании смешайте яичную массу с шоколадной. Добавьте муку и перемешайте тесто до однородного состояния. Высыпьте в шоколадное тесто орехи и слегка перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте брауни в квадратной форме в течение 12 – 18 минут.

Важно не передержать десерт, чтобы внутри он остался влажным, а не сухим.