Щоб навчити вас готувати справжній шоколадний брауні з волоськими горіхами, учасниця кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Яна Беденко поділилася рецептом випічки, за яким сама готує для рідних і друзів.
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Брауні – класичний американський десерт, який популярний ще з 1896 року і не тільки в США. Шоколадний десерт з волоськими горіхами швидкий та простий у приготуванні, а смакує нереально!
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 25 хвилин
- Порції: 8
Шоколадний брауні / Фото Unsplash
Приготування:
- Просушіть волоський горіх на сухій сковорідці протягом 5 хвилин. Охолодіть їх та наріжте ножем на дрібні шматочки.
- На водяній бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Трішки охолодіть масу.
- У окремому посуді змішайте яйця та цукор виделкою, але не збивайте масу.
- При постійному помішуванню змішайте яєчну масу з шоколадною.
- Додайте борошно та перемішайте тісто до однорідного стану.
- Висипте до шоколадного тіста горіхи та легенько перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте брауні у квадратній формі протягом 12 – 18 хвилин.
- Готовий брауні трішки охолодіть, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!