Рецепт шоколадного брауни

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

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Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 200 граммов черного шоколада;

– 200 граммов сливочного масла;

– 170 граммов коричневого сахара;

– 5 граммов морской соли;

– 3 сырых куриных яйца;

– 70 граммов муки;

– 35 граммов какао;

– 100 граммов белого шоколада;

– 100 – 150 граммов поджаренных орехов.

Приготовление:

На водяной бане растопите черный шоколад и сливочное масло. Обязательно помешивайте ложкой шоколадную массу, чтобы она не свернулась. Яйца разотрите с сахаром и влейте шоколадную массу.

Фото Владимира Ярославского

Перемешайте массу и добавьте через сито муку, какао и соль. Мелко нарежьте орешки и белый шоколад и высыпьте все в тесто для брауни. Чтобы шоколад остался кусочками – быстро перемешайте тесто.

Фото Владимира Ярославского

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте брауни 15 минут. Особенностью этого десерта является "живая" серединка, хрустящая корочка. Дайте остыть выпечке и подавайте ее к столу.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Невероятный шоколадный брауни

Моя находка и рецепт, с которым работаю уже несколько лет, очень похожий на тот, что я пробовал в Лондоне на Боро-маркете, рецепт, над которым пришлось поработать, чтобы довести его до совершенства, однако он еще и простой!

200 г 70% черного шоколада

200 г сливочного масла 82.5%

170 г коричневого сахара

5 г средне-крупная морская соль

3 шт. куриное яйцо

70 г обычной муки

35 г хорошего какао порошка

100 г белого шоколада

100 – 150 г поджаренных орехов

черный шоколад ломаю на кусочки, добавляю сливочное масло и топлю на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешивая лопаткой или венчиком

яйца просто перемешиваю с сахаром, не взбиваю, просто чтобы сахар растворился и добавляю к шоколаду, перемешиваю.

в миску со смесью добавляю просеянные через сито муку и какао, перемешиваю

добавляю орехи и просто измельченный белый шоколад – быстро замешиваю (чтобы шоколад остался кусочками)

добавляю соль, довольно быстро мешаю и сразу помещаю смесь в форму для выпекания. Мне лучше всего подходит железная форма с пергаментом.

ставлю на температуру 200 градусов. Если форма прямоугольная как у меня – на 15 минут, если обычная круглая 24 см – 12 минут.​

Не пугайтесь, если ваш Брауни мягонький внутри. Он такой должен быть – аж живой! Сверху должна быть легкая сухая корочка. Дайте Брауни остыть, даже можно в холодильнике. Нарезайте кусочками и подавайте при комнатной температуре вместе с ягодами, взбитыми сливками зимой и с ванильным мороженым летом.