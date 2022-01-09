Рецепт шоколадного брауни
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
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Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
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На водяной бане растопите черный шоколад и сливочное масло. Обязательно помешивайте ложкой шоколадную массу, чтобы она не свернулась.
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Яйца разотрите с сахаром и влейте шоколадную массу.
Фото Владимира Ярославского
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Перемешайте массу и добавьте через сито муку, какао и соль.
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Мелко нарежьте орешки и белый шоколад и высыпьте все в тесто для брауни. Чтобы шоколад остался кусочками – быстро перемешайте тесто.
Фото Владимира Ярославского
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Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте брауни 15 минут.
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Особенностью этого десерта является "живая" серединка, хрустящая корочка. Дайте остыть выпечке и подавайте ее к столу.
Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Невероятный шоколадный брауни
Моя находка и рецепт, с которым работаю уже несколько лет, очень похожий на тот, что я пробовал в Лондоне на Боро-маркете, рецепт, над которым пришлось поработать, чтобы довести его до совершенства, однако он еще и простой!
200 г 70% черного шоколада
200 г сливочного масла 82.5%
170 г коричневого сахара
5 г средне-крупная морская соль
3 шт. куриное яйцо
70 г обычной муки
35 г хорошего какао порошка
100 г белого шоколада
100 – 150 г поджаренных орехов
- черный шоколад ломаю на кусочки, добавляю сливочное масло и топлю на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешивая лопаткой или венчиком
- яйца просто перемешиваю с сахаром, не взбиваю, просто чтобы сахар растворился и добавляю к шоколаду, перемешиваю.
- в миску со смесью добавляю просеянные через сито муку и какао, перемешиваю
- добавляю орехи и просто измельченный белый шоколад – быстро замешиваю (чтобы шоколад остался кусочками)
- добавляю соль, довольно быстро мешаю и сразу помещаю смесь в форму для выпекания. Мне лучше всего подходит железная форма с пергаментом.
- ставлю на температуру 200 градусов. Если форма прямоугольная как у меня – на 15 минут, если обычная круглая 24 см – 12 минут.
Не пугайтесь, если ваш Брауни мягонький внутри. Он такой должен быть – аж живой! Сверху должна быть легкая сухая корочка. Дайте Брауни остыть, даже можно в холодильнике. Нарезайте кусочками и подавайте при комнатной температуре вместе с ягодами, взбитыми сливками зимой и с ванильным мороженым летом.