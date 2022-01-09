Рецепт шоколадного брауні

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

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Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 200 грамів вершкового масла;

– 170 грамів коричневого цукру;

– 5 грамів морської солі;

– 3 сирих курячих яйця;

– 70 грамів борошна;

– 35 грамів какао;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 100 – 150 грамів підсмажених горіхів.

Приготування:

На водяній бані розтопіть чорний шоколад та вершкове масло. Обов'язково помішуйте ложкою шоколадну масу, щоб вона не згорнулася.

Яйця розітріть з цукром та влийте шоколадну масу.



Фото Володимира Ярославського

Перемішайте масу та додайте через сито борошно, какао і сіль.

Дрібно наріжте горішки та білий шоколад і висипте все в тісто для брауні. Щоб шоколад залишився шматочками – швидко перемішайте тісто.



Фото Володимира Ярославського

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте брауні 15 хвилин.

Особливістю цього десерту є "жива" серединка, хрумка скоринка. Дайте охолонути випічці та подавайте її до столу.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Неймовірний шоколадний Брауні

Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості, але ще й простий !

200 г 70% чорного шоколаду

200 г вершкового масла 82.5%

170 г коричневого цукру

5 г середньо-крупна морська сіль

3 шт. куряче яйце

70 г звичайного борошна

35 г гарного какао порошку

100 г білого шоколаду

100 – 150 г підсмажених горіхів

чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком

яйця просто перемішую з цукром, не збиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.

в миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую

додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)

додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання. Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.

ставлю на температуру 200 градусів. Якщо форма прямокутна як в мене – на 15 хвилин, якщо звичайна кругла 24 см – 12 хвилин.

Не лякайтесь, якщо ваш брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути – аж живий! Зверху має бути легка суха скоринка. Дайте Брауні охолонути, навіть можна у холодильнику. Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, збитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.