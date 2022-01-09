Рецепт шоколадного брауні

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8

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Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. На водяній бані розтопіть чорний шоколад та вершкове масло. Обов'язково помішуйте ложкою шоколадну масу, щоб вона не згорнулася.
  1. Яйця розітріть з цукром та влийте шоколадну масу.


Фото Володимира Ярославського

  1. Перемішайте масу та додайте через сито борошно, какао і сіль.
  1. Дрібно наріжте горішки та білий шоколад і висипте все в тісто для брауні. Щоб шоколад залишився шматочками – швидко перемішайте тісто.


Фото Володимира Ярославського

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте брауні 15 хвилин.
  1. Особливістю цього десерту є "жива" серединка, хрумка скоринка. Дайте охолонути випічці та подавайте її до столу.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Неймовірний шоколадний Брауні

Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості, але ще й простий !

200 г 70% чорного шоколаду
200 г вершкового масла 82.5%
170 г коричневого цукру
5 г середньо-крупна морська сіль
3 шт. куряче яйце
70 г звичайного борошна
35 г гарного какао порошку

100 г білого шоколаду
100 – 150 г підсмажених горіхів

  • чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком
  • яйця просто перемішую з цукром, не збиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.
  • в миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую
  • додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)
  • додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання. Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.
  • ставлю на температуру 200 градусів. Якщо форма прямокутна як в мене – на 15 хвилин, якщо звичайна кругла 24 см – 12 хвилин.

Не лякайтесь, якщо ваш брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути – аж живий! Зверху має бути легка суха скоринка. Дайте Брауні охолонути, навіть можна у холодильнику. Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, збитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.