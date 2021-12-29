Новый год не за горами, а для приготовления праздничного торта у вас нет времени или желания? Воспользуйтесь интересным рецептом шоколадных шишек – они идеальные, быстрые в приготовлении и вкусные.

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Рецепт новогодних шишек

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 190 граммов сгущенки;

– 30 граммов сливочного масла;

– 220 граммов шоколадного печенья;

– 200 граммов шоколадных лепестков (сухой завтрак).

Приготовление:

Тщательно измельчите печенье в крошку. Растопите сливочное масло и соедините с крошкой. Влейте сгущенку и перемешайте в однородную массу. Сформируйте из шарики. Каждый из них задекорируйте лепестками (сухой завтрак).

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Посыпьте готовый десерт сахарной пудрой, имитируя снег.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогоднего десерта – шишки: