Новий рік не за горами, а на приготування святкового торта у вас не має часу чи бажання? Скористайтеся цікавим рецептом шоколадних шишок – вони ідеальні, швидкі у приготуванні та смачні.

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Рецепт новорічних шишок

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 190 грамів згущеного молока;

– 30 грамів вершкового масла;

– 220 грамів шоколадного печива;

– 200 грамів шоколадних пелюсток (сухий сніданок).

Приготування:

Ретельно подрібніть печиво в крихту.

Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.

Влийте згущене молоко та перемішайте в однорідну масу.

Сформуйте з шоколадного кульки. Кожну з них задекоруйте пелюстками (сухий сніданок).



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Посипте готовий десерт цукровою пудрою, імітуючи сніг.

Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного десерту – шишки: