Новий рік не за горами, а на приготування святкового торта у вас не має часу чи бажання? Скористайтеся цікавим рецептом шоколадних шишок – вони ідеальні, швидкі у приготуванні та смачні.
Читайте також Як зробити новорічний стіл здоровим: рецепти корисних страв, які сподобаються усім
Рецепт новорічних шишок
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Ретельно подрібніть печиво в крихту.
- Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.
- Влийте згущене молоко та перемішайте в однорідну масу.
- Сформуйте з шоколадного кульки. Кожну з них задекоруйте пелюстками (сухий сніданок).
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Посипте готовий десерт цукровою пудрою, імітуючи сніг.
Смачного!
Відеорецепт приготування новорічного десерту – шишки: