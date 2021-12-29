Шоколадное наслаждение: рецепт новогодних шишек за 15 минут
29 декабря 2021 , 14:46Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Чтобы новогодний стол был действительно оригинальным, мы предлагаем вам приготовить шоколадные шишки. Они не только вкусные, но и эффектные.
Новый год не за горами, а для приготовления праздничного торта у вас нет времени или желания? Воспользуйтесь интересным рецептом шоколадных шишек – они идеальные, быстрые в приготовлении и вкусные.
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Рецепт новогодних шишек
- Время: 15 минут
- Порции: 8 – 10
– 190 граммов сгущенки;
– 30 граммов сливочного масла;
– 220 граммов шоколадного печенья;
– 200 граммов шоколадных лепестков (сухой завтрак).
Приготовление:
- Тщательно измельчите печенье в крошку.
- Растопите сливочное масло и соедините с крошкой.
- Влейте сгущенку и перемешайте в однородную массу.
- Сформируйте из шарики. Каждый из них задекорируйте лепестками (сухой завтрак).
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Посыпьте готовый десерт сахарной пудрой, имитируя снег.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогоднего десерта – шишки: