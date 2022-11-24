Шоколадне печиво біскотті стане відмінним варіантом до чаю чи кави, або на подарунок друзям.

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Така домашня випічка добре зберігається без холодильника, адже воно вже сухе. Покрийте його улюбленими горішками чи сухофруктами та насолоджуйтеся.

Рецепт печива біскотті

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 20 штук

Інгредієнти:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів какао;

– 200 грамів цукру;

– 2 курячих яйця;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 40 грамів меду;

– 100 грамів вершкового масла;

– пів чайної ложки розпушувача для тіста.

Для глазурі:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 20 грамів вершкового масла.

За бажанням: мигдаль, фундук, родзинки, цукати та шоколад.

Приготування:

Перед початком приготування підготуйте всі інгредієнти. Вони повинні бути кімнатної температури.

До пшеничного борошна додайте какао та розпушувач, потім – яйця. Слідом додаємо вершкове масло і перемішуємо.

Всипаємо до маси цукор та мед, знову перемішуємо. Додаємо подрібнені горішки, чи шоколад. Знову гарно вимішуємо. Тісто має бути досить туге, як пластилін, але не кришитись.



Печиво біскотті / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Ділимо тісто на дві частини і формуємо ковбаски. Кладемо на деко з пергаментом на відстані, бо ковбаски стануть ширшими.

Випікаємо печиво при 180 градусах 25 – 30 хвилин. Дістаємо з духовки і даємо трішки охолонути так, щоб ковбаску можна було взяти до рук.

Нарізаємо хлібним ножем товщиною 1 - 1,5 сантиметра.

Зверніть увагу! Тільки хлібний ніж, на крайній випадок – добре загострений звичайний. Якщо немає хлібного ножа, ріжте трішки товстіше, щоб не кришились.

Тільки хлібний ніж, на крайній випадок – добре загострений звичайний. Якщо немає хлібного ножа, ріжте трішки товстіше, щоб не кришились. Викладаємо знову на пергамент і запікаємо ще 10 – 15 хвилин. Даємо охолонути.

Для глазурі: все розтопити на водяній бані і покрити охолоджене печиво.

Смачного!