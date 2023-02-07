Дети будут довольны: готовим шоколадные бомбочки с нутелой

7 февраля 2023, 11:21
Читати новину українською

Источник:

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво хоть на диете, но от этих булочек не смог отказаться. Попробуйте и вы!

Рыхлые, сладкие булочки с шоколадной пастой прекрасно подойдут к завтраку или на перекус. От них просто бесятся дети, ведь это настоящее наслаждение.

Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому

По рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво шоколадные бомбочки выйдут с первого раза.

Рецепт шоколадных бомбочек

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 10 – 12 штук
Ингредиенты:
– 200 граммов молока;
– сахар;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 2 яйца и желток для смазки;
– 550 граммов муки;
– 75 граммов масла;
– 300 граммов нутели;
– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Замешиваем дрожжевое тесто: соединяем теплое молоко, сахар, дрожжи и яйца. Перемешиваем венчиком.
  • Выбиваем яйца, высыпаем муку, масло и замешиваем однородное тесто.
  • Раскатываем его в слой и вырезаем стаканом кружочки.
  • Начиняем шоколадной пастой, защипываем края и выкладываем на противень.
  • Смазываем пирожки желтком и отправляем выпекаться в духовку до готовности.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак