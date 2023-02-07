Дети будут довольны: готовим шоколадные бомбочки с нутелой

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво хоть на диете, но от этих булочек не смог отказаться. Попробуйте и вы!

Рыхлые, сладкие булочки с шоколадной пастой прекрасно подойдут к завтраку или на перекус. От них просто бесятся дети, ведь это настоящее наслаждение.

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По рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво шоколадные бомбочки выйдут с первого раза.

Рецепт шоколадных бомбочек

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 10 – 12 штук

– 200 граммов молока;– сахар;– 7 граммов сухих дрожжей;– 2 яйца и желток для смазки;– 550 граммов муки;– 75 граммов масла;– 300 граммов нутели;– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Замешиваем дрожжевое тесто: соединяем теплое молоко, сахар, дрожжи и яйца. Перемешиваем венчиком.

Выбиваем яйца, высыпаем муку, масло и замешиваем однородное тесто.

Раскатываем его в слой и вырезаем стаканом кружочки.

Начиняем шоколадной пастой, защипываем края и выкладываем на противень.

Смазываем пирожки желтком и отправляем выпекаться в духовку до готовности.

Приятного аппетита!