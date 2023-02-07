Рыхлые, сладкие булочки с шоколадной пастой прекрасно подойдут к завтраку или на перекус. От них просто бесятся дети, ведь это настоящее наслаждение.
Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому
По рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво шоколадные бомбочки выйдут с первого раза.
Рецепт шоколадных бомбочек
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Замешиваем дрожжевое тесто: соединяем теплое молоко, сахар, дрожжи и яйца. Перемешиваем венчиком.
- Выбиваем яйца, высыпаем муку, масло и замешиваем однородное тесто.
- Раскатываем его в слой и вырезаем стаканом кружочки.
- Начиняем шоколадной пастой, защипываем края и выкладываем на противень.
- Смазываем пирожки желтком и отправляем выпекаться в духовку до готовности.
Приятного аппетита!