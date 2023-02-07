Рыхлые, сладкие булочки с шоколадной пастой прекрасно подойдут к завтраку или на перекус. От них просто бесятся дети, ведь это настоящее наслаждение.

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По рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво шоколадные бомбочки выйдут с первого раза.

Рецепт шоколадных бомбочек

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 10 – 12 штук

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Замешиваем дрожжевое тесто: соединяем теплое молоко, сахар, дрожжи и яйца. Перемешиваем венчиком.
  • Выбиваем яйца, высыпаем муку, масло и замешиваем однородное тесто.
  • Раскатываем его в слой и вырезаем стаканом кружочки.
  • Начиняем шоколадной пастой, защипываем края и выкладываем на противень.
  • Смазываем пирожки желтком и отправляем выпекаться в духовку до готовности.

Приятного аппетита!