Рыхлые, сладкие булочки с шоколадной пастой прекрасно подойдут к завтраку или на перекус. От них просто бесятся дети, ведь это настоящее наслаждение.

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По рецепту украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво шоколадные бомбочки выйдут с первого раза.

Рецепт шоколадных бомбочек

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты:

– 200 граммов молока;

– сахар;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 2 яйца и желток для смазки;

– 550 граммов муки;

– 75 граммов масла;

– 300 граммов нутели;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Замешиваем дрожжевое тесто: соединяем теплое молоко, сахар, дрожжи и яйца. Перемешиваем венчиком.

Выбиваем яйца, высыпаем муку, масло и замешиваем однородное тесто.

Раскатываем его в слой и вырезаем стаканом кружочки.

Начиняем шоколадной пастой, защипываем края и выкладываем на противень.

Смазываем пирожки желтком и отправляем выпекаться в духовку до готовности.

Приятного аппетита!