Пухкі, солодкі булочки з шоколадною пастою чудово підійдуть до сніданку чи на перекус. Від них просто шаленіють діти, адже це справжня насолода.
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За рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, шоколадні бомбочки вийдуть з першого разу.
Рецепт шоколадних бомбочок
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Замішуємо дріжджове тісто: з'єднуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та яйця. Перемішуємо вінчиком.
- Вибиваємо яйця, висипаємо борошно, олію та замішуємо однорідне тісто.
- Розкачуємо його в шар та вирізаємо склянкою кружечки.
- Начиняємо шоколадною пастою, защипаємо краї та викладаємо на деко.
- Змащуємо пиріжки жовтком та відправляємо випікатися в духовку до готовності.
Смачного!